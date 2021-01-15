Украина

Ворскла досрочно расторгла контракт с защитником Владимиром Баенко.

Руководство Ворсклы и Владимир Баенко решили прекратить сотрудничество — сообщил официальный сайт клуба.

Баенко потерял место в составе команды, и, хотя контракт 30-летнего защитника действовал до лета 2021 года, стороны решили расстаться.

Баенко выступал за Ворсклу с 2019 года и за это время провел 15 матчей и забил 1 мяч.

До Ворсклы Владимир защищал цвета Стали (Каменское), Макеевугля, Горняка (Кривой Рог), Зирки (Кропивницкий), ФК Бухара и ФК Рига.

Ранее сообщалось, что Ворскла продлила контракты с двумя футболистами.

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