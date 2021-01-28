Украина

Полтавская команда провела свой второй контрольный матч в Турции.

Полтавская Ворскла провела свой второй контрольный матч на сборах в Турции, в котором встречалась с середняком чемпионата Сербии — Младостью.

Встреча завершилась со счетом 2:2, причем все мячи были забиты по ходу первого тайма.

В составе подопечных Юрия Максимова забитыми мячами отметились Данил Кравчук и Георгий Цитаишвили, который был арендован у Динамо в зимнее трансферное окно.

Свой следующий матч Ворскла проведет 31 января, а соперником будет словенская Мура.