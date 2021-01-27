Украина

Полузащитник Давид Пуцлин еще на два года останется в Полтаве.

Ворскла и хорватский защитник Давид Пуцлин решили продлить сотрудничество еще на два года — сообщил официальный сайт клуба.

28-летний полузащитник появился в Ворскле год назад и сразу завоевал место в основном составе.

В составе Ворсклы Пуцлин сыграл 25 матчей в чемпионате и Кубке Украины и забил 2 мяча.

Ранее Давид выступал в Меджимурье, Шибенике, Истре, Славене Копривница, Горице и Саарбрюкене.

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