Полузащитник Давид Пуцлин еще на два года останется в Полтаве.
Давид Пуцлин, фото ФК Ворскла
27 января 2021, 21:18
Ворскла и хорватский защитник Давид Пуцлин решили продлить сотрудничество еще на два года — сообщил официальный сайт клуба.
28-летний полузащитник появился в Ворскле год назад и сразу завоевал место в основном составе.
В составе Ворсклы Пуцлин сыграл 25 матчей в чемпионате и Кубке Украины и забил 2 мяча.
Ранее Давид выступал в Меджимурье, Шибенике, Истре, Славене Копривница, Горице и Саарбрюкене.
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