Украина

Нападающий киевского Динамо поделился ожиданиями от предстоящего возвращения к футболу.

В интервью официальному сайту Динамо Киев украинский нападающий Артем Беседин рассказал о проведенном отпуске, первых встречах с партнерами по команде в новом году, а также ожиданиями от второй части сезона, в которой он сможет принять участие после длительной дисквалификации.

Форварду действующих вице-чемпионов Украины нравится место проведения первой части тренировочных сборов: "Думаю, собраться в ОАЭ — это большой плюс для нас. Там очень хорошие условия, и мы сможем спокойно восстанавливать форму для того, чтобы вернуться домой уже в полноценно боевых кондициях".

"Соскучился по футболу — это не то слово, — отреагировал Артем на вопрос журналиста о его длительном отсутствии из-за дисквалификации, — Наконец-то дождался момента, когда смогу вернуться в игру. Это самое главное для меня сейчас".

Рассказал Беседин и о проведенных зимних каникулах: "Был дома, с семьей, никуда не ездили отдыхать. Готовился на базе, занимался практически каждый день в зале. Должен быть хорошо подготовлен, сегодня первая тренировка, и я готов к ней".

Футболист также был очень рад увидеть партнеров по команде впервые в 2021-м году: "В принципе, мы и раньше с ними виделись — и на базе, и в городе, на новогодние праздники. Но все равно, конечно, был рад всех видеть".

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Напомним, что, согласно плану зимних тренировочных сборов, столичный клуб начнет подготовку с 11 января, после чего 15 января отправится в ОАЭ, где уже запланированы два контрольных поединка: против Легии и Шахтера Солигорск.