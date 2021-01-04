Другое

Football.ua подводит итоги развлекательной рубрики, в рамках которой мы выбрали лучшие комментарии читателей за прошедший год.

2020 год выдался непростым для всего мира, а пандемия коронавируса оставила свой отпечаток практически на всех сферах жизни. Исключением не стал и наш любимый вид спорта, объединяющий множество людей абсолютно на всех уголках земного шара.

С уходом всех топ-чемпионатов на тогда еще "бессрочную паузу", весной редакция нашего сайта решилась на эксперимент с публикацией лучших комментариев наших читателей за отдельно взятую неделю. Идея не является новаторской, однако на Football.ua она переросла в постоянную развлекательную рубрику, выходящую в мир каждый понедельник.

Кто-то из наших читателей положительно встретил такой эксперимент, а кто-то по разным причинам и сейчас весьма скептически относится к публикациям такого рода подборок. Тем не менее, еженедельная рубрика с лучшими комментариями предоставила возможность некоторой взаимосвязи редакции с вами, пользователями сайта, в неформальной и развлекательной обстановке, а также поднять резонансные темы в юмористической форме. Нет никаких сомнений, что имели место быть и не совсем удачные подборки, однако оставим все плохое в ушедшем году и вспомним лучшие комментарии читателей на Football.ua за этой время.

🎄 Дисквалификация нападающего Динамо Артема Беседина уже подошла к своему завершению, однако в апреле эта тема только набирала обороты. Первый комментарий футболиста по поводу случившегося был следующим: "Об этом трудно говорить".

Тогда это было очень актуально👇

🎄 В апреле Николай Морозюк провел с Александром Алиевым прямой эфир в Instagram, во время которого они поговорили о Денисе Гармаше.

Разговор получился весьма увлекательным😉

🎄 Тогда еще полузащитник Барселоны Иван Ракитич, ныне выступающий за Севилью, резко отреагировал на трансферные слухи вокруг его персоны: "Я не мешок картошки, с которым можно делать все".

Тогда этот чемпионат был лучшим в Европе😁

🎄 Шахтер уже запустил собственный телеканал, который продолжает функционировать, но в апреле Football.ua только стало известно о планах "горняков".

Логичный вопрос от нашего читателя👇

🎄 Во время карантина свободного времени было предостаточно, поэтому мы с редакцией фантазировали, кто получит Золотой мяч-2020, если футбол так бы и не возобновился.

Но реальность оказалась куда более жестокой🙄

🎄 В апреле УЕФА даже планировал отменить систему VAR в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, ссылаясь на обеспечение безопасности арбитров, которые должны находиться в специальной комнате.

У Ханси Флика и компании были немного другие планы🏆

🎄 Весенний карантин также запомнился всем нам словесной баталией между президентом Ингульца Александром Поворознюком и бывшим генеральным директором Зари Сергеем Рафаиловым.

После таких высказываний наши читатели сильно переживали за здоровье Сергея Васильевича👇

Ну и немножечко экскурса в историю👇

🎄 Бразилец Сисиньо вспомнил чемпионат мира-2006, когда его сборная вылетела в 1/4 финала от будущего финалиста турнира сборной Франции. По словам экс-защитника "пентакампеонов", после поединка в раздевалку бразильцев зашел Зинедин Зидан, которого... зубастик Роналдо попросил выйти из раздевалки.

Как считаете, какой мундиаль был для сборной Бразилии более болезненным?🤔

🎄 В начале мая на нашем сайте выходил материал об английском рефери Ховарде Уэббе, который, помимо своего звездного статуса, знаменит и огромным количеством ошибок во время своей карьеры.

Болельщики Манчестер Юнайтед, извините, но...

🎄 Выборы президента УПЛ — отдельная тема, которая переносилась, но так в итоге не состоялась.

После переноса выборов у некоторых читателей появились определенные догадки👇

🎄 Реал, Бавария и Интер организуют Кубок ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ в 2021 году.

"Фантастический" комментарий👇

🎄 В июне стало известно, что УЕФА исключил Трабзонспор из еврокубков на один сезон.

По-прежнему актуально👇

🎄 Алексей Михайличенко, тогда еще возглавлявший киевское Динамо, стал лучшим тренером 25-го тура украинской Премьер-лиги прошлого сезона.

Успех 57-летнего специалиста не остался незамеченным😂👇