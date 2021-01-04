Football.ua подводит итоги развлекательной рубрики, в рамках которой мы выбрали лучшие комментарии читателей за прошедший год.
Ибрагимович показывает направление коронавирусу, getty images
04 января 2021, 09:00
2020 год выдался непростым для всего мира, а пандемия коронавируса оставила свой отпечаток практически на всех сферах жизни. Исключением не стал и наш любимый вид спорта, объединяющий множество людей абсолютно на всех уголках земного шара.
С уходом всех топ-чемпионатов на тогда еще "бессрочную паузу", весной редакция нашего сайта решилась на эксперимент с публикацией лучших комментариев наших читателей за отдельно взятую неделю. Идея не является новаторской, однако на Football.ua она переросла в постоянную развлекательную рубрику, выходящую в мир каждый понедельник.
Кто-то из наших читателей положительно встретил такой эксперимент, а кто-то по разным причинам и сейчас весьма скептически относится к публикациям такого рода подборок. Тем не менее, еженедельная рубрика с лучшими комментариями предоставила возможность некоторой взаимосвязи редакции с вами, пользователями сайта, в неформальной и развлекательной обстановке, а также поднять резонансные темы в юмористической форме. Нет никаких сомнений, что имели место быть и не совсем удачные подборки, однако оставим все плохое в ушедшем году и вспомним лучшие комментарии читателей на Football.ua за этой время.
🎄Дисквалификация нападающего Динамо Артема Беседина уже подошла к своему завершению, однако в апреле эта тема только набирала обороты. Первый комментарий футболиста по поводу случившегося был следующим: "Об этом трудно говорить".
Тогда это было очень актуально👇
🎄В апреле Николай Морозюк провел с Александром Алиевым прямой эфир в Instagram, во время которого они поговорили о Денисе Гармаше.
Разговор получился весьма увлекательным😉
🎄Тогда еще полузащитник Барселоны Иван Ракитич, ныне выступающий за Севилью, резко отреагировал на трансферные слухи вокруг его персоны: "Я не мешок картошки, с которым можно делать все".
Тогда этот чемпионат был лучшим в Европе😁
🎄Шахтер уже запустил собственный телеканал, который продолжает функционировать, но в апреле Football.ua только стало известно о планах "горняков".
Логичный вопрос от нашего читателя👇
🎄Во время карантина свободного времени было предостаточно, поэтому мы с редакцией фантазировали, кто получит Золотой мяч-2020, если футбол так бы и не возобновился.
Но реальность оказалась куда более жестокой🙄
🎄В апреле УЕФА даже планировал отменить систему VAR в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, ссылаясь на обеспечение безопасности арбитров, которые должны находиться в специальной комнате.
У Ханси Флика и компании были немного другие планы🏆
🎄Весенний карантин также запомнился всем нам словесной баталией между президентом Ингульца Александром Поворознюком и бывшим генеральным директором Зари Сергеем Рафаиловым.
После таких высказываний наши читатели сильно переживали за здоровье Сергея Васильевича👇
Ну и немножечко экскурса в историю👇
🎄Бразилец Сисиньо вспомнил чемпионат мира-2006, когда его сборная вылетела в 1/4 финала от будущего финалиста турнира сборной Франции. По словам экс-защитника "пентакампеонов", после поединка в раздевалку бразильцев зашел Зинедин Зидан, которого... зубастик Роналдо попросил выйти из раздевалки.
Как считаете, какой мундиаль был для сборной Бразилии более болезненным?🤔
🎄В начале мая на нашем сайте выходил материал об английском рефери Ховарде Уэббе, который, помимо своего звездного статуса, знаменит и огромным количеством ошибок во время своей карьеры.
Болельщики Манчестер Юнайтед, извините, но...
🎄Выборы президента УПЛ — отдельная тема, которая переносилась, но так в итоге не состоялась.
После переноса выборов у некоторых читателей появились определенные догадки👇
"Фантастический" комментарий👇
По-прежнему актуально👇
Успех 57-летнего специалиста не остался незамеченным😂👇
🎄Президенту Интера Стивену Чжану грозил штраф за то, что он назвал "клоуном" президента Серии А Паоло Даль Пино.
🎄В июле сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер будет использовать гигантский монитор для разбора тактики.
Было и такое😉👇
🎄Полузащитник Кристиан Эриксен высказался о своем переходе из Тоттенхэма в Интер зимой этого года: "Интер — это правильный выбор. Надеюсь выиграть здесь как можно больше трофеев".
И ведь он добился своей цели😱
🎄Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи пытался провоцировать игроков Брайтона во время матча, который, к слову, завершился для "канониров" поражением. 21-летний француз упрекал соперников тем, что они мало зарабатывают.
Бесценный лайфхак от читателя😈👇
🎄Бернли пообещал пожизненно забанить организаторов баннера "Жизни белых важны", посчитав это оскорбительным.
И смех и грех👇
🎄Бразильские СМИ назвали зарплату Тайсона в Шахтере, которая составляет около трех миллионов евро за сезон.
🎄Были и неудачные моменты в 2020 году, в том числе и у украинских футболистов. Так, в июле Александр Зинченко допустил ошибку в поединке против Саутгемптона, которая и принесла сопернику минимальную победу (1:0).
🎄В прошлом сезоне УПЛ игроки Карпат получили премиальные в размере 4400 гривен за матч против ПФК Львов, который завершился вничью (1:1).
Действительно😏
🎄2020 год также запомнился нам целым "сериалом", в ходе которого определялось будущее Лионеля Месси в Барселоне. Так, руководство клуба сообщило аргентинцу о желании снизить его зарплату, когда предлагало новый контракт.
Наверное, это стало пророчеством👇
🎄Жозе Моуриньо прокомментировал отмену дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов, назвав это "позорным решением". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил своему португальскому коллеге: "Моуриньо и Клопп могут позвонить мне, чтобы обсудить решение по Ман Сити".
Примерно так выглядит разговор Гвардиолы и Моуриньо👇
🎄В прошлом сезоне одним из главных открытий стал защитник Богдан Михайличенко, о переходе которого в бельгийский Андерлехт стало известно еще задолго до официального объявления трансфера.
🍺😂
🎄А сколько же было шумихи! Летом государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман, не сумел договориться с АПЛ и отказался от приобретения Ньюкасла.
Фан-база Ньюкасла значительно сократилась в одно мгновение, как минимум на нашем сайте👇
🎄Потерпев неудачу в приобретении Ньюкасла, инвесторы из Саудовской Аравии обратили свое внимание на Милан. Хоть на деле это оказалось слухами, у наших читателей появилось встречное предложение к потенциальным акционерам.
🎄Юссуфа Мукоко уже активно и довольно регулярно выступает за первую команду дортмундской Боруссии, а вот в августе только стало известно о включении его в заявку на текущий сезон. К слову, тогда футболисту было всего 15 лет.
Никто не сомневался😁👇
🎄Скандалов и интриг в 2020 году было предостаточно. Так, Сарагоса требовала место в Ла Лиге, потому что у нее на тот момент закончилась аренда лучшего игрока Луиса Суареса.
Варианты "новостей" от наших читателей, которые имели право на существование:
🎄В том же августе Ювентус доверился "политике сердец". Андреа Пирло стал сменщиком Маурицио Сарри на посту главного тренера Ювентуса, не имея ранее опыта на этой должности.
🎄За 2020 год коронавирусом переболело множество людей из футбольной сферы. COVID-19 не обошел стороной и действующего президента УАФ Андрея Павелко.
🎄На пути к трофею Лиги чемпионов Бавария разгромила Барселону с неприличным счетом (8:2).
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🎄Не будем далеко отходить от Барселоны. Шахтер потерпел разгромное поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы, пропустив в свои ворота пять голов (0:5). При чем здесь Барса? Сейчас всё поймете.
🎄А вот в финале Лиги Европы обошлось без сенсаций: Севилья обыграла Интер и завоевала трофей.
🎄Что касается трофея Лиги чемпионов, то он отправился в копилку к Баварии, которая обыграла ПСЖ. Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски стал первым футболистом, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром во всех турнирах.
Факты👇
🎄В сентябре Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус, после чего появилась некоторая надежда на предстоящую победу в войне с недугом.
🎄В честь дня рождения Андрея Шевченко наша редакция подготовила тест, в котором предложила проверить свои знания о легенде украинского футбола.
По блату пропихнем парня👇
🎄Для защитника Ефима Конопли этот год уж точно запомнится вызовом в сборную Украины.
🎄В октябре Тоттенхэм уничтожил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд не без помощи "актерского мастерства" Эрика Ламелы и ужасной игры в обороне "красных дьяволов".
Без этого нельзя было обойтись👇
🎄В материале о главных трансферах в последний день летнего трансферного окна мы выделили один переход, который сумел затмить даже трансферы Кавани, Партея и Кьезы.
🎄Из-за положительных тестов на коронавирус у Лунина и Пятова, в заявку сборной Украины на октябрьский товарищеский матч с Францией попал Александр Шовковский. Тем не менее, на поле он так и не появился.
🎄Многочисленные ошибки в матче пятого тура чемпионата Италии Милан — Рома привели к отстранению от работы двух арбитров сроком на один месяц.
У нас в стране, похоже, все работает по такому же принципу😒
🎄Саутгемптон стал единственным клубом АПЛ, не поддержавшим Кодекс разнообразия руководства от ФА, в основе которого — расовые и половые различия.
🎄Бывший президент УПЛ Томас Гримм, который является швейцарцем, заявлял, что заключительный матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины нужно было проводить. Позже "желто-синим" и вовсе присудили техническое поражение.
🎄Матье Фламини высказался об окружающей среде и важности заботиться о здоровье: "Человек потребляет до 5 грамм пластика в неделю — неужели это полезно для здоровья?"
🎄Нападающий Колоса Евгений Селезнев заявил, что недоволен решением проводить поединки чемпионата в плохих погодных условиях: "Как можно играть в минусовую температуру? Это антифутбол".
🎄Истанбул Башакшехир ушел с поля в матче Лиги чемпионов против ПСЖ из-за проявления "расизма" со стороны арбитра.
Однажды поскользнулся и понеслась👇
🎄До подписания контракта с Минаем Артем Милевский высказывался касательно возможного развития своей дальнейшей карьеры: "С удовольствием остался бы во Львове и помог Руху".
🎄Генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы: "Не пройдем Маккаби — нет смысла даже думать о победе в Лиге Европы".
🔥🔥🔥BREAKING NEWS🔥🔥🔥
🎄Килиан Мбаппе высказался о возможном подписании нового контракта с ПСЖ: "Мое будущее? Я все решения принимаю вместе с семьей".
Это можно расценивать как расизм?
🎄Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский в интервью La Vanguardia рассказал о вероятности возвращения в сборную: "Наверное, Сборная Украины — закрытая глава для меня".
Дисклеймер: Особо впечатлительным людям комментарии следующих трех пользователей настоятельно советуем пролистать⛔.
🎄Динамо Киев отказалось от трансфера Линкольна из Фламенго
🎄В Бразилии СМИ сообщили, что Тайсон согласовал условия предварительного контракта с Интернасьоналом.
Минутка для саморазвития👇
🎄Рома больше не будет покупать дорогих звезд, поскольку новые владельцы намерены изменить вектор развития клуба.
Но все мы искренне надеемся, что у Виктора все сложится с Аталантой🙂 С Новым годом!🎄
Никита Евтушенко, Football.ua