Украина

Экс-форвард киевлян случайно смог вживую посмотреть игру своей бывшей команды.

Бывший нападающий Динамо Марис Верпаковскис посетил контрольный поединок "бело-синих" против Динамо Тбилиси (1:0), который прошел вчера на сборах в Турции.

В настоящее время Марис работает директором латвийского РФШ, вместе с которым он сейчас находится в Турции.

"На самом деле состоялся приятный сюрприз. Приехали на сборы в Турцию в последний момент, поскольку решили изменить Кипр на Турцию. И оказались в одной гостинице с Динамо, так что приятный бонус получился для нас. И, конечно, не хотел пропустить возможность посмотреть на игру Динамо.

Очень приятно было встретить всех, осталось много людей, с которыми я работал раньше. Очень счастлив, что удалось снова встретиться и пообщаться", — приводит слова Верпаковскиса пресс-служба Динамо.

Также Марис рассказал о нынешнем составе киевского клуба и кто в нем больше всего выделяется.

"Ярко себя проявил в прошлом сезоне Цыганков, забил много важных и красивых мячей, он — звездочка нынешнего состава. Вообще, радует, что сейчас состав довольно молодой, играет много воспитанников динамовской академии. Причем, они не просто играют, а делают это хорошо — и Суперкубок выиграли и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, и идут на первом месте в чемпионате. Луческу дал удачный старт, и это радует", — сказал бывший форвард киевлян.

Напоследок Верпаковскис поделился самыми приятными воспоминаниями о Киеве и времени в Украине.

"Во-первых, у меня в Киеве родилась дочь, у нее в паспорте это указано, и она тоже вспоминает об этом факте. Можно сказать, что она полуукраинка, так что у меня теплые воспоминания. А что касается спортивных достижений, то прежде всего, вспоминаются наши успешные выступления в Лиге чемпионов в сезоне 2004/2005. Тогда у нас была сильная группа, и это был лучший период в моей клубной карьере", — добавил Марис.

Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило Беседина на вторую часть сезона в УПЛ.