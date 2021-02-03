Футболист оценил работу кмевлян на сборах.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
03 февраля 2021, 13:24
Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал подготовительные сборы, которые команда проводит в Турции.
"В принципе, настроение хорошее. Есть определенная усталость, но все понимают, что это сборы. С помощью работы она обязательно пройдет. Победы — это всегда хорошо, они добавляют настроения команде. И тренируется легче после побед. Конечно, хочется, чтобы так было чаще.
На сборах главное вспомнить то, что мы наигрывали летом, добавить некоторые новые детали в нашу игру, и чтобы все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме".
Также хавбек оценил перспективу футболистов из молодежной команды "бело-синих", которые подключились к основной группе игроков.
"Нормально встретили их, никто плохо не относится к ним. Все готовы помочь советом, подсказать, как действовать в том или ином эпизоде. Ребята молодцы, стараются, работают на максимуме, хотят проявить себя", — сказал Шапаренко в интервью пресс-службе клуба.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.