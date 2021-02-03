Украина

Футболист оценил работу кмевлян на сборах.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал подготовительные сборы, которые команда проводит в Турции.

"В принципе, настроение хорошее. Есть определенная усталость, но все понимают, что это сборы. С помощью работы она обязательно пройдет. Победы — это всегда хорошо, они добавляют настроения команде. И тренируется легче после побед. Конечно, хочется, чтобы так было чаще.

На сборах главное вспомнить то, что мы наигрывали летом, добавить некоторые новые детали в нашу игру, и чтобы все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме".

Также хавбек оценил перспективу футболистов из молодежной команды "бело-синих", которые подключились к основной группе игроков.

"Нормально встретили их, никто плохо не относится к ним. Все готовы помочь советом, подсказать, как действовать в том или ином эпизоде. Ребята молодцы, стараются, работают на максимуме, хотят проявить себя", — сказал Шапаренко в интервью пресс-службе клуба.

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