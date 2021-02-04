Украина

Киевляне провели очередной контрольный поединок на сборах в Турции.

Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине нынешнего сезона в украинской Премьер-лиге и Лиге Европы.

На сборах в Турции команда Мирчи Луческу провела очередной спарринг, в котором киевлянам предстоял софийский ЦСКА из Болгарии.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Киевляне открыли счет на 30-й минуте поединка, когда Виктор Цыганков реализовал выход один на один, обыграв вратаря соперника.

"Бело-синие" могли увеличить преимущество в концовке первого тайма благодаря заработанному пенальти, но Виталий Буяльский не смог его реализовать, пробив в тот же угол, что и вратарь. На добивании игрок Динамо был первым, но и с этим ударом справился Даниэл Наумов.

Гости сравняли счет в самом начале второго тайма, когда Марио Топузов оказался один в штрафной после подачи с фланга и спокойно расстрелял поворота Георгия Бущана.

На 62-й минуте подопечные Мирчи Луческу заработали еще один пенальти и на этот раз Карлос Де Пена его реализовал. Однако последнее слово было за болгарской командой, которая смогла сравнять счет на 82-й минуте усилиями Ангела Бастунова, классно пробившего издали.

Динамо — ЦСКА 1948 2:2

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (с пенальти) — Топузов, 46, Бастунов, 82

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков – Ванат.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68) – Леднев, Родригес, Де Пена – Супряга (Русин, 87).

ЦСКА 1948: Наумов, Лясков, Марин, Петров, Александров А., Серкан, Чочев, Русев, Топузов, Александров Д., Камбуров.

Предупреждения: Шабанов, Супряга, Леднев — Марин, Русев, Александров А.