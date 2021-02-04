Украина

Для полтавчан это был заключительный спарринг в Турции.

В своем последнем матче на учебно-тренировочном сборе в Турции Ворскла минимально обыграла черногорскую Зету со счетом 2:1.

Гости из Черногории открыли счет в матче первыми уже в дебюте — на четвертой минуте. Однако полтавчане смогли отойти от такого неудачного начала и в середине первого тайма Кане сравнял счет. Победу команде Юрия Максимова принес результативный удар Щербака.

Таким образом, на сборах в Турции Ворскла обыграла Зету и Дриту (5:0), сыграла в ничью с Младостью (2:2) и проиграла Балканам (1:2).

Ворскла — Зета 2:1

Голы: Кане, 29, Щербак, 83, — ?, 4