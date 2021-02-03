Украина

Наставник Ворсклы прокомментировал подписание Георгия Цитаишвили.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о том, как клуб подписал полузащитника Динамо Георгия Цитаишвили, которого полтавчане взяли в аренду до конца сезона.

"У Гио свои критерии, есть свои слабые и сильные стороны. В отборе он не такой, как говориться, что может помочь, а в атаке — думаю, поможет. Он креативный футболист, принимает нестандартные решения, особенно в штрафной площадке у ворот, так что думаю, поможет еще", — сказал Максимо в интервью передаче Футбольный формат.

Также украинский специалист прокомментировал слова Цитаишвили, который говорил, что именно его звонок спровоцировал переход в Ворсклу.

"Да, я позвонил ему. Говорю: "Давай, поможешь. Я на тебя рассчитываю". Парень нормальный, из Грузии, как когда-то был Каха (прим. — Каладзе). Если в футбол не будет играть, то хотя бы вино будет привозить. Это шутка, конечно. Канкава когда был, всегда привозил — с грузинами все налажено. Все зависит только от него — играть будут только сильнейшие, футболистов невозможно обмануть, они все прекрасно видят", — продолжил Максимов.

Также, по словам Максимова, на быстрый переход игрока, повлияли его отношения с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Суркису предложил агент, а он — с удовольствием, пусть футболист играет! Спасибо, что отдали в аренду. Еще и решили, что платим половина на половину. Для нас приятно, что и клуб "Динамо" платит. Понятно, что каждая команда хочет, чтобы арендованный футболист играл, но надо, чтобы играл сильнейший", — добавил наставник полтавчан.

Отметим, что Цитаишвили уже успел отметиться дебютным голом за Ворсклу в одном из контрольных поединков.