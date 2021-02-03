Украина: Первая лига

Футболист стал игроком "моряков".

Новичок Черноморца Сергей Кравченко прокомментировал подписание контракта с клубом и переезд в Одессу.

"Хорошая команда, отличный тренер, база, город, инфраструктура. И важно, что у клуба есть задача — выйти в УПЛ. Я долго не думал — это очень хороший вариант, как я считаю. Позавчера приехал, тренировался с командой, подписал контракт. Теперь полноценный игрок команды".

"Мне действительно непривычно. Я даже когда собирался в Одессу, говорил жене, что у меня присутствует мандраж и волнение, несмотря на возраст. Тем более, что последние 10-11 лет я был в Днепре: одна база, один город, все свое и все родное. Но опять же я ищу плюсы — новые эмоции, новые задачи, я доволен", — сказал Кравченко интервью ТК Футбол 1/2/3..

Напомним, в середине января Кравченко принял решение покинуть Днепр-1, а 2-го февраля стал игроком "моряков".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.