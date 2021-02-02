Украина

Репутационные потери от скандальной ситуации могут дорого обойтись украинскому форварду.

Скандальная ситуация с отчислением нападающего Евгения Селезнева из состава ковалевского Колоса взбудоражила украинское медиа-пространство в последний день трансферного окна в топ-чемпионатах Европы.

Поскольку Колос на данный момент продолжает находиться на зимних сборах в Турции, где также размещается целый ряд команд из украинской Премьер-лиги, то информация о произошедшем мгновенно распространилась среди базирующихся по близости коллективов.

В частности, журналистам телеканала Футбол удалось взять интервью у главного тренера донецкого Олимпика Игоря Климовского для специального сюжета в программе "Вмикай підігрів".

"Футболисты могут быть возрастными, но то, как они ведут себя — самое главное, — считает украинский специалист, — Все зависит от воспитания. Если ты попал в команду, то должен показывать себя. Такой опытный футболист должен вести за собой и быть хорошим примером. Не знаю, что произошло, но если человека выгнали, то была какая-то большая проблема.

Перед подписанием футболиста мы пытаемся многое о нем узнать, говорим с другими тренерами. В зимнее трансферное окно к нам пришли молодые игроки, мы и ими интересовались: какое у них поведение, как они в общении с партнерами. Меня это очень интересует. Если футболист выпивает — это большая проблема".

На фоне произошедшего, далеко не каждый наставник теперь захочет увидеть Селезнева в своей команде. Данного мнения придерживается и наставник Олимпика: "Нет, сейчас бы я не взял Селезнева к себе".

Однако ставить крест на карьере исполнителя Климовский явно не спешит: "Конец его карьеры? Думаю, что нет. Если он грамотный парень, задумается, то сможет еще поиграть", — подытожил главный тренер Олимпика.

Следующий контрольный поединок на зимних сборах команда Климовского сыграет 4 февраля против львовского Руха.