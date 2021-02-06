Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич рассказал о том, как проходит подготовка его команды на турецких сборах ко второй половине сезона в УПЛ.

"У нас на сборах достаточно времени, поэтому мы спокойно разучили, что команда хочет с мячом. Мы начинаем атаку через вратаря или бьем на центрального форварда. Мы нарабатываем несколько вариантов. Команда понимает, что от нее хочет тренерский штаб.

У нас много теории и много общения. Им все ясно. В матчах на сборах было видно, что команда понимает указания тренерского штаба. Мы на правильном пути", — приводит слова Йовичевича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что после 13 туров Днепр-1 набрал всего лишь восемь очков и находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Йовичевич выразил желание поработать с нападающим Евгением Селезневым.