Украина

Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.

В очередном контрольном поединке на сборах в Турции луганская Заря минимально обыграла Динамо Тбилиси со счетом 2:1.

Подопечные Виктора Скрипника отправили в ворота соперника два мяча, которые себе в актив записали Кочергин и Алефиренко.

Заря — Динамо Тбилиси 2:1

Голы: Кочергин, 28, Алефиренко, 77 — ...,16

Заря (стартовый состав): Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Хомченковский, Юрченко, Кочергин — Гладкий, Аллахяр