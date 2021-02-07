Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
ФК Заря Луганск
07 февраля 2021, 11:52
В очередном контрольном поединке на сборах в Турции луганская Заря минимально обыграла Динамо Тбилиси со счетом 2:1.
Подопечные Виктора Скрипника отправили в ворота соперника два мяча, которые себе в актив записали Кочергин и Алефиренко.
Заря — Динамо Тбилиси 2:1
Голы: Кочергин, 28, Алефиренко, 77 — ...,16
Заря (стартовый состав): Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Хомченковский, Юрченко, Кочергин — Гладкий, Аллахяр