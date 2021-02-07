Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
ФК Львов
07 февраля 2021, 12:33
В заключительном контрольном матче на турецких сборах Львов расписал мировую с Динамо Батуми (1:1).
Отметим, что за украинскую команду голом отметился Ренан, который вернулся из аренды и проведет вторую половину сезона в УПЛ.
ФК Львов — Динамо Батуми 1:1
Голы: Ренан, 30 — Панцулая, 65.
ФК Львов: Ильющенков (Серватяк, 70), Ременяк (Якимец, 65), Лобай, Крушинский, Комарец (Бусько, 65), Фране (Романчук, 65), Довгий, Грисьо (Топчий, 70), Альваро (Нич, 65), игрок на просмотре (Казлаускас, 70), Ренан (Захаркив, 70).