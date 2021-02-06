Украина

Экс-нападающий львовян продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает официальный сайт ПФК Львов, расположение команды покинул бразильский нападающий Филипе Пахтманн, который перешел в азербайджанский клуб Зиря на правах аренды до конца текущего сезона, с последующим правом выкупа.

Пополнив состав "золотых львов" в конце лета 2019 года, 20-летний футболист успел провести за украинский клуб лишь 14 поединков, половина из которых пришлась на текущий розыгрыш украинской Премьер-лиги. Результативных действий при этом Филипе так и не сумел совершить.

Его трансферная стоимость составляет 200 тыс. евро, согласно данным портала Transfermarkt, а соглашение с львовским клубом будет актуально до конца июня 2024 года.

Азербайджанская Зиря на данный момент занимает третью строчку в своем национальном первенстве, сумев набрать 23 очка за 14 сыгранных поединков.