Заключительный контрольный поединок на сборах в Турции ФК Львов провел против Динамо из Батуми — сообщил официальный сайт клуба.

Сильнейшего в поединке «сине-золотых львов вновь выявить не удалось.

На 30-й минуте Ренан открыл счет, но во втором тайме Динамо отыгралось.

ФК Львов — Динамо Батуми 1:1

Голы: Ренан, 30 — Панцулая, 65.

ФК Львов: Ильющенков (Серватяк, 70), Ременяк (Якимец, 65), Лобай, Крушинский, Комарец (Бусько, 65), Фране (Романчук, 65), Довгий, Грисьо (Топчий, 70), Альваро (Нич, 65), игрок на просмотре (Казлаускас, 70), Ренан (Захаркив, 70).