Львовяне не потерпели ни одного поражения в спаррингах в Турции.
Фото ФК Львов
06 февраля 2021, 21:50
Заключительный контрольный поединок на сборах в Турции ФК Львов провел против Динамо из Батуми — сообщил официальный сайт клуба.
Сильнейшего в поединке «сине-золотых львов вновь выявить не удалось.
На 30-й минуте Ренан открыл счет, но во втором тайме Динамо отыгралось.
ФК Львов — Динамо Батуми 1:1
Голы: Ренан, 30 — Панцулая, 65.
ФК Львов: Ильющенков (Серватяк, 70), Ременяк (Якимец, 65), Лобай, Крушинский, Комарец (Бусько, 65), Фране (Романчук, 65), Довгий, Грисьо (Топчий, 70), Альваро (Нич, 65), игрок на просмотре (Казлаускас, 70), Ренан (Захаркив, 70).