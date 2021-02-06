Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В очередном контрольном поединке на сборах в Турции Львов расписал мировую с латвийской Валмиерой (1:1).

В команде Виталия Шумского голом отметился Юрий Захаркив, который забил гол на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

Отметим, что сегодня львовяне проведут свой заключительный спарринг. Соперником будет Динамо Батуми.

Смотрите видео голов и обзор матча:

ФК Львов — Валмиера 1:1

Голы: Захаркив, 90+4 — Совс, 9.

ФК Львов: Костик (Серватяк, 60), Якимец, Михоуби, Махмутович, Бусько (Ременяк, 60), Брикнер (Довгий, 60), Сабино (Фране, 60), Казлаускас (Ренан, 60), Эрнест (Альваро, 60), Шина (игрок на просмотре, 60), Нич (Захаркив, 60).