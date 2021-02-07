Украина

Футболист киевского клуба похвалил румынского наставника.

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес прокомментировал победу "бело-синих" в контрольном матче против Шкендии (1:0).

"Шкендия — неплохой соперник. Мы контролировали мяч, пытались находить свободные зоны. Они надежно оборонялись в первом тайме. Я думаю, это была хорошая подготовительная игра к чемпионату Украины. Мы должны остаться на первом месте. Важна была сама игра, но благодаря победам ты становишься увереннее. Это касается как игроков, так и всей команды", — приводит слова Родригеса пресс-служба Динамо.

Также футболист сборной Люксембурга рассказал о работе с главным тренером клуба Мирчей Луческу.

"Вы видите как мы играем, это другая игра, менталитет, мы все вместе. Раньше были по группам, а сейчас как одна семья. На поле каждый бьется друг за друга. Снимаю шляпу перед ним, я счастлив, и хочу продолжать работать с командой. Мирча Луческу выполняет большой объем работы для команды и всех игроков. Для нас это важно", — добавил Родригес.

На Football.ua можно посмотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Шкендия.