Черниговская команда продолжает подготовку ко второй половине сезона.
ФК Кайсар
07 февраля 2021, 13:32
Сегодня, 7 февраля, черниговская Десна проводит очередной контрольный матч на зимних сборах.
Соперником команды Александра Рябоконя является казахский Кайсар.
Стартовый состав Десны: Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк
Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:
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