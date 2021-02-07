Украина

Черниговская команда продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня, 7 февраля, черниговская Десна проводит очередной контрольный матч на зимних сборах.

Соперником команды Александра Рябоконя является казахский Кайсар.

Стартовый состав Десны: Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк

Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:

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