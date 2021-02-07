Украина

Украинец рассказал о подготовке команды на зимних сборах.

Защитник и капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал подготовку полтавчан на учебно-тренировочных сборах, а также рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

"Это впервые такие затяжные сборы — 26 дней безвыездно. Психологически было тяжело. Уже дома, и очень этому рады.

Мы уже раз выигрывали бронзу. Хотим повторить, сделать такой же успех, поэтому сами перед собой ставим задачи — попасть в еврокубки и занять третье место", — приводит слова Чеснакова ТК Футбол 1/2/3.

После 13 туров Ворскла набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.