Украина

Наши киберспортсмены начинают свой путь на международный форум.

В понедельник, 8-го февраля прошла жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2021 по киберфутболу (eEuro-2021), в рамках которого киберспортсмены от различных ассоциаций продемонстрирую свои навыки в дисциплине Pro Evolution Soccer на платформе PlayStation 4. Это будет уже второй розыгрыш подобных масштабных состязаний под эгидой УЕФА.

Процедура жеребьевки проходила среди 55-и стран-участниц, которые были распределены по десяти группам: пять квинтетов и пять секстетов.

Украину в данном состязании будет представлять пара киберфутболистов, состоящая из Сергея Sergobibika Марченко и Игоря ighor_8 Любчака.

В конечном итоге, парни оказались в третьей корзине, откуда попали в группу A. В соперниках — представители Испании, Финляндии, Северной Македонии и Эстонии.

Регламентом квалификации на eEuro-2021 предусмотрено проведение матчей в четыре игровых дня: 15-го и 29 марта, а также 12-го и 26 апреля. Временной слот для нашего квинтета — 15 марта и 12 апреля с 18:00 по 23:00 по киевскому времени.

Система начисления очков не отличается от реального футбола, а между собой представители от каждой сборной в режиме 1-на-1 сыграют по два матча.

В финальную часть чемпионата Европы-2021 напрямую попадут 10 лучших представителей от своих групп, а еще 10 команд будут принимать участие в серии плей-офф, дополнительно узнав еще шесть стран-участниц международного форума, базовыми датами которого установлены 10-е и 17 мая соответственно.

Непосредственно финальная часть eEuro-2021 будет проходить 9-го и 10 июля в Лондоне.

Призовой фонд на этот раз составит 100 тыс. евро, 40 тыс. из которых отойдут победителю, а остаток будет распределен между остальными участниками.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в пятиматчевой серии справилась с представителями Сербии (3:1).

Украина в дебютном розыгрыше чемпионата Европы, который проходил в 2020-м году, заняла третье место в своей квалификационной группе H, уступив будущим триумфаторам турнира.