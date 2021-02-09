Украина

Наставник черниговской Десны поделился предвкушениями относительно первого официального матча в 2021 году и рассказал о впечатлениях о зимних новичках.

Уже в скором времени нас ожидает возобновление украинской Премьер-лиги после зимней паузы, поэтому команды-участницы постепенно завершают процесс тренировочных сборов в преддверии первых официальных поединков.

В их числе — черниговская Десна, наставник которой, Александр Рябоконь, дал интервью телеканалу Футбол, в котором его попросили поделиться предчувствиями от возобновления УПЛ, а также прокомментировать "зимние" трансферы его команды.

"Мы сыграли последний спарринг на сборах и будем уже непосредственно готовиться к матчу с Зарей. Хотя что там изучать? Игра у них не поменялась. Заря — очень хороший коллектив, который демонстрирует интересный футбол. С одной стороны, могу сказать, что с ними интересно играть, с другой

— это очень ответственный матч для нас. Даст Бог, победит сильнейший.

Билошевский оставляет самые приятные впечатления. Он себя сравнивает с Бускетсом. А мне он напоминает Виктора Колотова — легендарного футболиста, капитана киевского Динамо. Такой же длинноногий, самоотверженный, открытый игрок и в отборе, и в атаке.

Вначале думал готовить его на третью игру после возобновления чемпионата, так как второй матч у нас с Динамо и по условиям аренды он не сможет сыграть. Но он хорошо себя проявляет и у него есть все шансы с первого матча играть в основном составе. Я ему об этом уже сказал.

Что касается Константина Димы, то могу сказать, что это молодой игрок, довольно жесткий, самоотверженный. Возможно нам этих качеств не хватало в контексте цепкости и жесткости. Он парень молодой, 1999-го года рождения. У него все впереди, контракт длительный. Сложно сказать сможет ли он сразу заиграть, но конкуренция на его позиции повысится однозначно", — подытожил опытный украинский специалист.

Матч Заря — Десна в рамках 14-го тура УПЛ запланирован на 13 февраля.