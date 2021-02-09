Голкипер "горняков" рассказал о тренировках в плохих погодных условиях.
Андрей Пятов, ФК Динамо Киев
09 февраля 2021, 14:56
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов ответил на вопросы о погодных условия и подготовке к официальным матчам.
– Какие особенности тренировок в такую погоду?
– Побыли два дня дома, потихоньку адаптируемся. Это зима – стоило ожидать! Главное, что есть условия, где заниматься. Конечно, давно мы не тренировались в такую погоду.
– Есть дополнительные предостережения от тренерского штаба, медиков, чтобы не получить травму?
– Готовимся к тренировке, растираемся. А так, никто в стыки не идет, потому что понимаем: скользко и холодно. Наверное, самое страшное – наступить на пальцы шипами.
– Тебе, как вратарю, в радость заниматься по снегу?
– Мы получаем удовольствие от тренировок, а какая погода, не выбираем. Пальцы на ногах чуть замерзают, но в принципе нормально.
– Бразильцы не жалуются?
– Нет, не видел ни одного, кто сказал, что чем-то недоволен. Все бегают и отдаются работе, — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.
Ранее Андрей Пятов рассказал о том, как проходят тренировочные сборы Шахтера и о шансах для молодежи.
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