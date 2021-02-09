Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.

В своем последнем матче на учебно-тренировочном сборе в Турции Александрия обыграла латвийскую Валмиеру со счетом 3:1.

В команде Владимира Шарана забитыми мячами отметились Гречишкин, Вантух и Банада.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Александрия — Валмиера 3:1

Голы: Гречишкин, Вантух, Банада

Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Шастал, Ковалец, Вантух, Ситало

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