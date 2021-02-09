Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
ФК Александрия
09 февраля 2021, 21:05
В своем последнем матче на учебно-тренировочном сборе в Турции Александрия обыграла латвийскую Валмиеру со счетом 3:1.
В команде Владимира Шарана забитыми мячами отметились Гречишкин, Вантух и Банада.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Александрия — Валмиера 3:1
Голы: Гречишкин, Вантух, Банада
Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Шастал, Ковалец, Вантух, Ситало
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