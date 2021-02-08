Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.
Фото ФК Александрия
08 февраля 2021, 21:55
В очередном спарринге на сборах в Турции Александрия сыграла с грузинским Сабуртало.
Несмотря на то, что украинская команда открыла счет, довести матч до победы не удалось.
Александрия — Сабуртало 1:1
Голы: Мишенко, 18, с пенальти — 74.
Александрия (стартовый состав): Борисенко — Бабогло, Мельник, Гордиенко — Глоба, Калюжный, Дришлюк, Мишенко, Стецков — Устименко — Новиков.
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