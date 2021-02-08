Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В очередном спарринге на сборах в Турции Александрия сыграла с грузинским Сабуртало.

Несмотря на то, что украинская команда открыла счет, довести матч до победы не удалось.

Александрия — Сабуртало 1:1

Голы: Мишенко, 18, с пенальти — 74.

Александрия (стартовый состав): Борисенко — Бабогло, Мельник, Гордиенко — Глоба, Калюжный, Дришлюк, Мишенко, Стецков — Устименко — Новиков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.