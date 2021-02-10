Украина

Наставник Днепра-1 готов к борьбе за выживание в чемпионате Украины.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич рассказал о предстоящей борьбе за выживание в украинской Премьер-лиге.

"Конечно, нам нужен результат в УПЛ. Это единственная закономерная оценка работы тренера в футболе. Ты можешь работать 17 часов и что-то рисовать на табло, но если результата нет, руководство и болельщики недовольны. Самый легкий выход — поменять тренера. Но когда тренер подписывает контракт, то в тот же момент он подписывает и условия его разрыва.

Есть два вида тренеров: уволенные и те, которые будут уволены. Но до этого момента есть место для позитива, энергии и прогресса команды. Я вижу, что у них есть желание и они осознают ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть время и материал, чтобы ее поменять", — приводит слова Йовичевича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что уже в это воскресенье Днепр возобновит вторую половину сезона в УПЛ поединком против Ингульца. В настоящее время днепряне идут последними в турнирной таблице чемпионата Украины.