Украина

Смотрите прямую трансляцию контрольного матча украинской команды.

В очередном контрольном поединке на турецких сборах Ингулец сыграет против польского Видзева.

Встреча состоится сегодня в 15:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн трансляция противостояния:

Отметим, что в прошедшем контрольном спарринге команда Сергея Лавриненко обыграла казахстанский Арыс со счетом 2:0.

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