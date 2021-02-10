Смотрите прямую трансляцию контрольного матча украинской команды.
ФК Ингулец
10 февраля 2021, 13:14
В очередном контрольном поединке на турецких сборах Ингулец сыграет против польского Видзева.
Встреча состоится сегодня в 15:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн трансляция противостояния:
Отметим, что в прошедшем контрольном спарринге команда Сергея Лавриненко обыграла казахстанский Арыс со счетом 2:0.
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