Максим Гречкин больше не является игроком луганского клуба.
Максим Гречкин (по центру), ФК Заря
10 февраля 2021, 14:40
Израильский защитник Максим Гречкин покинул расположение луганской Зари, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.
24-летний футболист стал игроком Зари летом минувшего года, когда он на правах аренды перебрался в Украину из иерусалимского Бейтара. В нынешнем сезоне Гречкин провел всего лишь три поединка в УПЛ.
Ранее сообщалось, что Заря намерена подписать датского защитника Андреаса Сковгора.