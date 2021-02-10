Украина

Максим Гречкин больше не является игроком луганского клуба.

Израильский защитник Максим Гречкин покинул расположение луганской Зари, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

24-летний футболист стал игроком Зари летом минувшего года, когда он на правах аренды перебрался в Украину из иерусалимского Бейтара. В нынешнем сезоне Гречкин провел всего лишь три поединка в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Заря намерена подписать датского защитника Андреаса Сковгора.