Украина

Хавбек "горняков" прокомментировал погодные условия в Украине.

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился впечатлениями от погоды в Украине.

"Очень сложно тренироваться в такую погоду. И в день первого официального матча ожидается -13 градусов, так что для меня это будет чуть более сложное испытание, чем для украинцев. Но ситуация такова, и нужно играть при любых погодных условиях.



Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться. Что поделаешь? Перед тренировкой растираю ноги специальным кремом. Это немного помогает.



Если такая погода сохранится до ответного матча с Маккаби, наши соперники будут очень удивлены. Хоть они и знают, что в Украине намного холоднее, к такому точно не привыкли. В Израиле сейчас около 20 градусов тепла, поэтому уверен, что здесь им придется непросто", — приводит слова Соломона официальный сайт Шахтера.

Ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов рассказал о тренировках в плохих погодных условиях.

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