Украина

Полузащитник донецкого Шахтера присоединился к ранее озвученной представителями клуба позиции.

Украинская ассоциация футбола, в рамках подведения внутренних итогов 2020-го года для украинского сегмента игры, открыла голосование среди болельщиков на звание Лучшего главного тренера-2020 в УПЛ, разместив в перечне номинантов Александра Рябоконя (Десна), Виктора Скрипника (Заря) и Мирчу Луческу (Динамо Киев).

Не нашлось места в почетной тройке претендентов для наставника действующих чемпионов страны, Луиша Каштру, что спровоцировало недоумение в реакции представителей донецкого Шахтера. Так, пресс-служба "горняков" отметилась соответствующей публикацией в социальных сетях, а директор по футболу дончан, Дарио Срна, дал интервью клубному сайту по этому поводу.

Присоединился к вышеизложенным позициям и полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, высказав свое мнение в интервью передаче Футбол NEWS на телеканале Футбол.

"Честно, когда увидел в СМИ эту информацию, тоже удивился. Как может тренер, который выиграл чемпионат с рекордным разрывом, вышел из группы ЛЧ, дошел до полуфинала ЛЕ, не попасть в номинацию. Это вообще непонятно.

Там есть люди, которые в этом году ничего не выиграли, некоторые только пришли. Все-таки оценивается год 2020, нужно смотреть на результаты и достижения этого года, а не что там, возможно, когда-то будет.

Поэтому, это — несправедливо. Не знаю, кто там принимал участие, но у футболистов не спрашивали. Думаю, раз вы проводите голосование за лучшего тренера, то в первую очередь нужно спрашивать у футболистов", — подытожил собственное высказывание Тарас.

Напомним, что донецкий Шахтер вернется к череде официальных поединков противостоянием в рамках УПЛ против Колоса из Ковалевки, которое запланировано на 13 февраля.