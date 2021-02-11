Украина

Наставник закарпатского Миная поделился ожиданиями от первой официальной игры в 2021-м году.

В рамках интервью телеканалу Футбол, главный тренер закарпатского Миная Василий Кобин раскрыл некоторые данные из анализа предстоящего соперника его команды по первому официальному поединку в 2021-м году — ПФК Львов.

"Львов — это команда с несколькими легионерами хорошего качества. Они вернулись из аренды, у них есть свои амбиции и планы на сезон. Команда нам по зубам, мы можем играть с ними на уровне или даже лучше.

Только игра покажет, кто как провел сборы и подготовился к поединку. Хотя мы понимаем, что после него ни мы, ни они не будем опускать руки. Еще 13 матчей, поэтому каждая игра будет ключевой", — подытожил украинский специалист.

Матч Минай — Львов состоится 13 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.