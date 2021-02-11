Украина

Киевский клуб согласен лишь на вариант с арендой футболиста.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин может продолжить свою карьеру в чемпионате Польши. сообщает Youtube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, польская Легия хочет приобрести 22-летнего украинца, но киевляне не намерены соглашаться на такой вариант. "Бело-синие" готовы отдать футболиста в аренду, но они не рассматривают его продажу.

В нынешнем сезоне Русин провел всего лишь один поединок, в котором отыграл 19 минут.

Ранее сообщалось, что в Легию может отправиться защитник Динамо Артем Шабанов.