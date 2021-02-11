Все тесты луганской команды оказались негативными.
ФК Заря
11 февраля 2021, 13:22
Тренерский штаб, персонал и игроки Зари прошли обязательные тесты на коронавирус перед возобновлением сезона в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
Сегодня луганчане получили результаты — все тесты оказались отрицательными.
Таким образом, команда Виктора Скрипника в полной боеспособности подходит к ближайшему матчу чемпионата Украины.
Поединок 14-го тура Заря — Десна должен состояться 13 февраля.