Украина

Полузащитник донецкого Шахтера вспомнил опыт работы с португальским специалистом.

В интервью клубному YouTube-каналу полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о полезных навыках, приобретенных под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки, когда тот работал главным тренерам "горняков" на протяжении трех сезонов.

"Фонсека — тренер нового поколения, который ближе к команде. Он больше присматривался к футболистам в плане психологии, говорил с ними, доводил до них, что он хочет. Он привил Шахтеру современные требования к футболу.

Команда стала более тактически грамотной. Он очень многому меня научил. Такие мелочи, которые не всем видны. О них все знают, но не все говорят. Он эти мелочи показал. Это улучшило мою игру. Если бы это показали мне немного раньше, смог бы еще больше из себя выдавить", — подытожил игрок основного состава сборной Украины.

Донецкий Шахтер вернется к официальным поединкам в рамках украинской Премьер-лиги противостоянием против ковалевского Колоса, которое запланировано на 13 февраля.