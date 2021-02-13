Украина

Сообщается, что поединок не состоится по обоюдному соглашению сторон.

УПЛ подтвердила перенос матча 14-го тура УПЛ Колос – Шахтер с 13 на 14 февраля.

"Поединок 14-го тура Колос – Шахтер, который был запланирован на сегодня, из-за неблагоприятных погодных условий перенесен из Коваленки на завтра по обоюдному соглашению сторон.

Встреча состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Начало матча в 14:00", – сообщается в заявлении украинской Премьер-лиги.

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