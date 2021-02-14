Украина

Наставник "горняков" Луиш Каштру поделился своими эмоциями после матча с Колосом.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничейный результат в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса (0:0).

"Проблема в завершении атак. Первый тайм должен был закончиться с несколькими забитыми мячами с нашей стороны, но мы неправильно принимали последние решения, и это привело к тому, что на перерыв ушли при ничейном счете. Во втором тайме 15–20 минут мы также показали себя достаточно интересно, а потом немного потеряли в организации, немного отключились и в конце уже не были той командой, что в первые 60–70 минут. Из-за этого и не смогли победить", — приводит слова Каштру пресс-служба "горняков".

Также португальский специалист оценил учебно-тренировочные сборы дончан перед возобновлением второй половины сезона.

"Мы сделали все, мы готовы к соревнованиям. Ни в коем случае не будем оценивать наши сборы по тому, что мы сделали в этой игре, или по тому, что покажем в следующем поединке. Футболисты пришли к хорошим физическим кондициям. Мы знаем, что после месяца отпуска и нескольких недель сборов всегда сложно возвращаться к официальным матчам.

Еще сложнее было из-за перепада климата, в котором мы сейчас находимся. И поле было, скажем так, достаточно непростым. Также сложнее, потому что мы должны были играть вчера, но пришлось подождать еще один день и перенести встречу. Все эти факторы были, но мы ни в коем случае не станем искать какие-то отговорки и отражать это на сборы.

Все, что мы хотели отработать на сборах, нам удалось. Всех футболистов использовали, все на достаточно хорошем уровне. Сейчас вопрос к команде: снова найти друг друга, вернуться к хорошим результатам – у нас их было уже достаточно в этом сезоне, – и мы будем продолжать идти по тому же пути", — добавил Каштру.

На Football.ua доступен обзор матча Колос — Шахтер.