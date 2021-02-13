Украина

Еврегний Дикий рассказал о процессе переноса поединка УПЛ.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился подробностями переноса матча УПЛ Колос — Шахтер.

Этот вопрос начал обсуждаться уже с 8 утра. В 10 часов приехали официальные лица на стадион и увидели, что клуб со своей стороны делает все возможное. Проверили температуру грунта поля, местами она достигала 7 градусов. Но есть сложные погодные условия, ветер, снег с трибун и температура по ощущениям -22 градусов. Хочу поблагодарить Шахтер за понимание, но погода вносит свои коррективы. Поэтому стороны согласовали перенос матча на завтра, на 14:00, на стадион Динамо.

Инициативу на себя взял Колос. Президент клуба связался со всеми сторонами и все согласовал. Мы также держали руку на пульсе, контактировали с Динамо и Шахтером. Колосу также спасибо за то, что оперативно включились и решили этот вопрос..

УПЛ держит про запас вероятность переноса календаря на неделю вперед. Однако у нас есть пожелания тренерского штаба национальной сборной, чтобы команда имела лучшие условия для подготовки к Евро. Но если у нас не останется выбора, мы будем принимать этот вариант.

В Ужгороде и Запорожье матчи должны начаться в 14:00. Там сюрпризов быть не должно", — приводит слова Дикого Футбол 1/2/3.

Ранее УПЛ заявляла, что матч Колос — Шахтер перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

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