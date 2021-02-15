Украина

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал матч 14-го тура чемпионата Украины против Руха.

Юрий Максимов считает, что погода оказала влияние на игру и результат поединка против Руха.

"Скажу откровенно: нам не удалась игра в атаке, – цитирует тренера Ворсклы официальный сайт Руха. – Мы рассчитывали на большее от наших нападающих, однако у них игра не пошла".

"У нас много футболистов из солнечных стран, поэтому им сложно играть по такой погоде. Думаю, что их лучшие матчи еще впереди. Считаю ничью закономерным результатом, а делать глобальные выводы по одной игре сложно".

После 14-го тура Ворскла занимает пятое место, отставая на два очка от Зари и Десны, и опережая Александрию на два пункта.

Ранее автор гола Ворсклы Георгий Цитаишвили заявил, что в Полтаве ему доверяют, в отличие от Динамо.

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