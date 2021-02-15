Украина

Полузащитник киевского Динамо высказал свое мнение по поводу возможности "перезимовать" стартовые туры второго круга за пределами Украины.

Украинская Премьер-лига сумела успешно выйти из зимней паузы в середине февраля, завершив все поединки, запланированные на 14-й тур. Однако погодные условия серьезно повлияли непосредственно на происходящее на поле, в результате чего представители отдельных клубов выказали мнение о том, что начинать второй круг национального первенства было бы уместнее в Турции, где большинство команд проводило свои сборы.

В частности, подобными заявлениями отметились президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер донецкого Олимпика Игорь Климовский. Присоединился к мнению руководителя своего клуба и полузащитник действующих вице-чемпионов Украины Виталий Буяльский, рассказав о своей позиции в интервью клубной пресс-службе.

"Может, нужно было и в Киеве оставаться готовиться. Потому что после Турции приехали в Киев… Засыпало снегом. Тренируемся не в самых лучших условиях, в снегу. И к этому надо быть готовым.

Возможно, две-три команды согласились бы какое-то время играть в Турции. А те, у которых есть шанс... Вы понимаете, какой шанс у них есть, не буду говорить. Они бы не согласились точно", — высказался Буяльский.

Напомним, что киевское Динамо в 14-м туре сумело обыграть донецкий Олимпик (3:1), а очередная осечка донецкого Шахтера, который сыграл вничью против Колоса (0:0), подарила возможность "бело-синим" оформить отрыв в три очка от "горняков".