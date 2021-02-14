Украина

Игорь Суркис считает, что игрокам сборной Украины не стоило бы играть в таких условиях на плохих полях.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис оценил погодные условия, в которых "бело-синие" провели матч УПЛ против Олимпика (3:1).

"Можно ли играть при такой температуре? Если бы вы не спросили – я бы молчал. Но вы же прекрасно понимаете, что, во-первых, подготовка поля. И не только у нас, а и по всей стране, где проводим чемпионат Украины. Проще было бы всем командам первые два тура провести в Турции, если это надо было бы для сборной, или найти окна, где провести эти матчи. Думаю, их тоже можно было найти.

Мы же должны беречь наших футболистов. Поймите, игроки сборной, если их ценят, они не могут играть на таком поле. Это касается не только Динамо, но и Шахтера, Зари, Десны, всех клубов.

Я не понимаю, зачем проводить чемпионат без зрителей в таких погодных условиях", — сказал Суркис в интервью программе ПроФутбол Digital.

Также президент киевлян поделился своим мнением о подготовке стадиона к матчам чемпионата Украины.

"Мы готовили поле всю зиму. Мы понимали, что за три-четыре недели будет такая погода. На это должны реагировать компетентные органы, которые проводят чемпионат.

На сегодняшний день я не говорю о том, что мы могли выиграть, проиграть, но если бы кто-то получил травму... Выйдите на поле и посмотрите – это каток. Подогрев держать невозможно во время игры из-за правил по безопасности.

Считаю, в будущем нужно очень внимательно смотреть на такие вещи. Потому что прежде всего – мы должны заботиться о наших игроках", — добавил Суркис.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Олимпик.