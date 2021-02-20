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Специалист — о матче против Мариуполя.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над Мариуполем в УПЛ (0:1).

"Большой комплимент моей команде, ведь условия подготовки были достаточно суровы: погодные условия, достаточно низкая температура, большое количество осадков. Но хорошо когда есть игры, опыт набирается, и стараемся играть все лучше и лучше. Мне кажется, что заслуженно одержали победу, но и соперник расслабиться нам не давал, достаточно острые атаки, отбор мяча.

Конечно, хочется феерической игры, с множеством атак, голов и борьбы за мяч. Но это уже больше игра для зрителя, а для тренера игры, как сегодняшняя более спокойная, мне они больше импонируют, когда непосредственно важен результат. Благодаря таким играм и показателям ты можешь немного спокойнее смотреть дальше и на игры прямых наших соперников.

Следующая игра с Шахтером – все понимают важность этого поединка, но уже будем решать ближе к делу, смотреть кадровую обстановку команды. Надеемся, что скоро вернутся в состав Артём Громов и Влад Кабаев, и мы сможем на них рассчитывать, так же как Джоель Абу Ханна и Дима Иванисеня – это все те футболисты, которые, несомненно, являются основой, и мы на них полагаемся. Но с учётом всех потерь, сегодня мы одержали победу и мне не на что жаловаться – я доволен".

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"Если бы у соперника была уйма моментов, и мы так же выиграли, я бы все равно был бы доволен. Мы играем против достаточно квалифицированных соперников, которые умеют доставлять неудобства на футбольном поле. Надеюсь, что и мы с этой задачей справляемся.

С учетом всех факторов, которые немного преграждали подготовку, на первое место выходит результат. Я могу вспомнить игры, когда наша игра смотрелась хорошо, но мы проигрывали. Так что лучше, когда есть результат, но менее яркая игра".

Также Скрипник рассказал, как вливается в игру хавбек Максим Казаков, который около двух лет не играл из-за травм.

"Если даем игровое время, значит, рассчитываем на него. Макс практически 2 года не играл, поэтому для него было очень важно пройти сборы без травм – он это выдержал, молодец. Это конечно тот человек, который умеет играть, но и конкуренцию так же никто не отменял", — цитирует Скрипника пресс-служба Зари.