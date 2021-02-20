Украина

Коуч не стал критиковать своих подопечных после поражения.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал поражение в игре против Зари в УПЛ (0:1).

"Игра получилась похожей на матч с Александрией. Сценарий получился очень похожим. Заря — это серьезная боевая единица с хорошим подбором исполнителей, которые имеют большой опыт выступлений на уровне сборных. Наверное, с нашей стороны не стоило допускать столько технических ошибок при обработке мяча, передачах, контроле мяча.

Не хочу обижать работников стадиона. Понимаю, что они стараются, но на таком поле тяжело продемонстрировать содержательный футбол. Мяч постоянно застревал. Во втором тайме нам очень тяжело было реализовать то преимущество, которое у нас было. Необходимо было быстро перемещать мяч от игрока к игроку, и тогда можно было бы лучше использовать наше преимущество".

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"Считаю, что мы достойно выглядели, несмотря на поражение. Никакой трагедии никто не делает. Мастерство приходит с опытом. Опыт же необходимо получить как на тренировках, так и в играх. Нужно время. Чудес не бывает. Таких футболисты как Месси, Мбаппе или Холланд мало. Но я считаю, что наши футболисты не менее талантливы, но им нужна уверенность в своих силах и время.

Ругать ребят никто не будет. Так как смысла это делать нет. Все стараются, все хотят себя проявить хорошо. Но, повторюсь, нам необходимы время, мастерство и уверенность в своих силах. Например, такие игроки как Гладкий или Шахаб знают как правильно развернуть ногу, где находиться на поле в том или ином эпизоде. Никакой трагедии нет, будем еще больше работать", — цитирует коуча пресс-служба "азовцев".

Ранее данное противостояние также прокомментировал главный тренер Зари Виктор Скрипник.