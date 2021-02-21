Футболист вышел на первое место в списке бомбардиров УПЛ.
ЗАХЕДИ ШАХАБ, СКРИН
21 февраля 2021, 12:46
Нападающий луганской Зари Шахаб Захеди прокомментировал победу над Мариуполем в УПЛ (0:1).
"Самое главное для меня — победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю.
Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Сейчас празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре.
Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель — видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", — цитирует Шахаба ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что по итогам 15 туров УПЛ у Шахаба 9 забитых голов и первое место в списке лучших бомбардиров Украины.
Ранее Шахаб анонсировал чемпионство луганской Зари.