Украина

Футболист вышел на первое место в списке бомбардиров УПЛ.

Нападающий луганской Зари Шахаб Захеди прокомментировал победу над Мариуполем в УПЛ (0:1).

"Самое главное для меня — победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю.

Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Сейчас празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре.

Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель — видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", — цитирует Шахаба ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что по итогам 15 туров УПЛ у Шахаба 9 забитых голов и первое место в списке лучших бомбардиров Украины.

Ранее Шахаб анонсировал чемпионство луганской Зари.