Украина

Хавбек не стал отрицать, что луганчане будут бороться за первое место.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин рассказал о задачах клуба на оставшиеся матчи сезона.

"Мы выходим на каждую игру побеждать. Бороться за чемпионство? Не знаю, посмотрим.

У нас стоит задача – бороться за призовые места чемпионата. Главное – не упасть ниже третьего места", — цитирует Кочергина ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что после 15-го тура Заря занимает третье место в турнирной таблице, опережая Десну на три очка и имея игру в запасе.

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