Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.

В поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец расписал мировую с полтавской Ворсклой (2:2).

В команде из Петрово забитыми мячами отметились Бартулович и Ситчинава, а у полтавчан Степанюк и Кулач.

При этом первый и последний авторы голов реализовали пенальти, и спасительный одиннадцатиметровый для команды Юрия Максимова выглядел очень спорно.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ингулец – Ворскла — 2:2

Голы: Бартулович, 21 (пен), Ситчинава, 62 — Степанюк, 48, Кулач, 76 (пен)

Ингулец: Малыш — Коваленко (Щедрый, 65), Балан, Ковалев, Квасный — Козак (Синегуб, 88), Запорожец (Сейтхалилов, 90+4), Кучеренко, Бартулович, Шишка — Ситчинава.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Скляр — Цитаишвили (Челядин, 58), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 69), Кане — Кулач — Степанюк (Де Ноойер, 80).

Предупреждения: Ситчинава, 17, Кучеренко, 38, Малыш, 90+2 — Челядин, 59, Яворский, 63, Пуцлин, 90