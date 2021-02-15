Украина

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал поражение в 14-м туре чемпионата Украины.

Сергей Лавриненко посетовал на не реализованные моменты в матче против Днепр-1 и признал, что селекционная работа Ингульцу не удалась.

"Мы стараемся дать бой любому сопернику, – цитирует тренера Ингульца официальный сайт Днепр-1. – У нас были кадровые потери, а провести селекционную работу так, как хотелось, не удалось. В то же время Днепр-1 усилился игроками хорошего уровня".

"Вопрос о новых футболистах открыт, ведутся переговоры, но это процесс непростой. Трансфер с форвардом-легионером сорвался. Надеюсь, с защитником, тоже легионером, все решится положительно".

"Игру мы могли провести и лучше, однако не смогли реализовать свои моменты. А вот сопернику это удалось".

После 14-го тура Днепр-1 делит с Ингульцом 11-12 места, отставая на одно очко от ФК Львов, и на столько же опережая Рух и Минай.

Читайте итоги 14-го тура УПЛ на Football.ua.

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