Украина

Нападающий киевского Динамо поделился эмоциями от поединка его команды против Десны.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в формально гостевых условиях столичного стадиона Динамо им. В. Лобановского принимала киевское Динамо. Подопечные Александра Рябоконя сумели первыми открыть счет в начале второго тайма, однако "бело-синие" сумели отыграться с помощью пенальти от Виктора Цыганкова в компенсированное время (1:1).

Десна — Динамо — 1:1 Видео голов и обзор матча

Нападающий столичного клуба Жерсон Родригес, который провел на поле весь поединок в отчетный вечер, в своем послематчевом интервью отметил богатый на созданные моменты матч для своей команды, однако указал на слабую реализацию данных возможностей.

"Мы создали много моментов, постоянно атаковали. Правда, на таком поле непросто было проявлять свои лучшие качества, в таких условиях обороняться и играть в простой футбол легче. Матч выдался нелегким. Нужно отдать должное нашим соперникам, это очень добротная команда. Игроки Десны закрылись в защите и грамотно оборонялись. Мы были готовы к такому сценарию, но на деле было сложно вскрывать такую насыщенную оборону.

Очень обидно, что мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол, который усложнил для нас ситуацию в матче. Конечно, учитывая такой сценарий матча, неплохо хотя бы то, что мы не проиграли. Но мы рассчитывали сегодня взять три очка, ведь мы ведем борьбу за чемпионство с Шахтером, и каждая потеря очков на вес золота. К счастью, благодаря ничейному исходу мы по-прежнему на вершине и опережаем соперника на одно очко. Важно впредь не терять очки".

Форвард отметил возвращение болельщиков на трибуны: "Да, шум трибун гнал нас вперед, и мы атаковали практически весь матч. Жаль, что не порадовали сегодня болельщиков победой", а также высказался о подготовке к предстоящей ответной игре против Брюгге: "Нет времени отдыхать. Мы должны продолжать работать и готовиться к матчу в Бельгии. Отдадим все силы в Брюгге, чтобы пройти в следующий раунд".

Поединок между Брюгге и киевским Динамо состоится в четверг, 25 февраля, а следующий матч в УПЛ столичный коллектив проведет на выезде против ПФК Львов.