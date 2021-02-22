Лига наций

Один из руководителей нашей ассоциации футбола высказался по поводу хода судебного процесса.

Напомним, что актуальной до сих пор темой для обсуждения в украинских футбольных кругах является судьба матча группового этапа Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, который не был проведен в установленные сроки, 17 ноября 2020 года, из-за запрета со стороны местных властей, после чего команда Андрея Шевченко получила техническое поражение, и была вынуждена покинуть дивизион А Лиги наций.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко уже высказывался по поводу данной ситуации в эфире программы "Великий футбол" на телеканале Футбол. В рамках этого же сюжета о ходе судебных разбирательств, слов было также предоставлено генеральному секретарю УАФ Юрию Запесоцкому.

"Мы доказывали наше соответствие регламенту УЕФА до последнего момента. Также мы объясняли наши аргументы, почему в течение 24-х часов у нас не было физической возможности обеспечить приезд другой команды, чего требовал УЕФА.

Наша цель — переиграть матч в международное окно ФИФА. Если не удастся, определить судьбу матча жеребьевкой, как этого требует регламент. Отмену технического поражения мы будем расценивать как нашу победу, несмотря на возможный результат жеребьевки", — резюмировал позицию украинской стороны Записоцкий.

Окончательное решение швейцарского суда по данному вопросу ожидается к середине марта 2021 года.