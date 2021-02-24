Украина

Футболист рассказал об игре с Динамо.

Нападающий Десны Филипп Будковский прокомментировал ничью в игре с Динамо, где стал автором единственного гола "северян".

"Если бы мы реализовали – была бы другая игра. А так, считаю, что счет закономерный. Но мы больше расстроились, потому что и моментов у Динамо не было, только пенальти и пару ударов. Удаление сыграло тоже свою роль".

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"Хорошие эмоции, были болельщики, поддерживали, но бросание снежек никого не красит. Это их поведение. Осуждать? Пусть это на их совести останется", — цитирует Филиппа Футбольный Формат.

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